Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $66

    Энергетика
    • 31 октября, 2025
    • 09:05
    Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $66

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,29 или 0,43% - до $65,95.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $65,25.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB снизилась на $0,33 или 0,5% - до $63,87 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azeri Light цена нефти мировой рынок
    Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dollardan aşağı düşüb
    Price of Azeri Light crude drops to $65.95 per barrel

    Последние новости

    09:34

    В Баку автомобиль насмерть сбил женщину

    Происшествия
    09:32

    В Баку стартовала международная конференция "Бельгийский колониализм: признание и ответственность"

    Внешняя политика
    09:29

    Хегсет: США и Индия подписали рамочное соглашение в сфере обороны

    Другие страны
    09:27

    Иностранные дипломаты начали поездку в Джебраил и Зангилан

    Внешняя политика
    09:24

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (31.10.2025)

    Финансы
    09:11

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (31.10.2025)

    Финансы
    09:05

    Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $66

    Энергетика
    08:55

    Трамп: Республиканцам пора перейти к "ядерному варианту" преодоления шатдауна

    Другие страны
    08:44

    На северо-западе Турции произошло землетрясение

    В регионе
    Лента новостей