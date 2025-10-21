Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $62

    Энергетика
    • 21 октября, 2025
    • 10:56
    Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $62

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,34 или 0,55% - до $61,83.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $60,57.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB снизилась на $0,34 или 0,56% - до $59,91 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Лента новостей