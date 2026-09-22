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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $117

    Энергетика
    • 22 сентября, 2026
    • 09:43
    Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $117

    Цена 1 барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на $5,54, или 4,53%, и составила $116,83.

    Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

    Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $118,41 за баррель.

    Цена 1 барреля Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на $6,21, или 5,34%, до $110,09.

    В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена 1 барреля нефти рассчитана исходя из $65.

    Самая низкая цена на Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года - $15,81, а максимальная - в июле 2008 года - $149,66.

    В Азербайджане нефть этой марки добывается в рамках контракта на разработку блока месторождений "Азери - Чираг - Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Нефть марки Azeri Light Цена на нефть
    Azərbaycan neftinin qiyməti 117 dollardan aşağı düşüb
    Azeri Light crude drops to $116.83 per barrel

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