О нас

Цена на азербайджанскую нефть упала более чем на 1 доллар

Цена на азербайджанскую нефть упала более чем на 1 доллар Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 1,09 доллара или 1,3%, до 88,46 доллара.
Энергетика
20 июля 2024 г. 11:29
Цена на азербайджанскую нефть упала более чем на 1 доллар

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 1,09 доллара или 1,3%, до 88,46 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent составили 82,63 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 75 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Price of Azerbaijani oil down over $1
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 1 dollardan çox ucuzlaşıb

Самое читаемое

Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
14 июля 2024 г. 11:33
Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
18 июля 2024 г. 11:54
Токаев осудил нападение на Трампа
Токаев осудил нападение на Трампа
14 июля 2024 г. 08:07
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
18 июля 2024 г. 11:59
Новак: В рамках Север-Юг между Астара и Решт будет построена железная дорога
Новак: В рамках "Север-Юг" между Астара и Решт будет построена железная дорога
17 июля 2024 г. 09:33
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
18 июля 2024 г. 10:57
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
14 июля 2024 г. 00:39
Первый рейс танкера Зангилан состоялся в туркменский порт Аладжа
Первый рейс танкера "Зангилан" состоялся в туркменский порт Аладжа
17 июля 2024 г. 10:49
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
17 июля 2024 г. 12:58
Премьер Армении и замгоссекретаря США обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном
Премьер Армении и замгоссекретаря США обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном
13 июля 2024 г. 22:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi