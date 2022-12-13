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Цена на азербайджанскую нефть приближается к 81 доллару

Цена на азербайджанскую нефть приближается к 81 доллару Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,31 доллара США или 1,65%, до 80,80 доллара.
Энергетика
13 декабря 2022 г. 09:47
Цена на азербайджанскую нефть приближается к 81 доллару

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,31 доллара США или 1,65%, до 80,80 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах февральские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по 79,01 доллара.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 85 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price nears $81
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 81 dollara yaxınlaşır

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