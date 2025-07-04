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Цена на азербайджанскую нефть приближается к $75

Цена на азербайджанскую нефть приближается к $75 Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,07 или 1,46% - до $74,68.
Энергетика
4 июля 2025 г. 09:35
Цена на азербайджанскую нефть приближается к $75

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,07 или 1,46% - до $74,68.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $71,14.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $1,10 или 1,52% - до $73,43 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

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Версия на английском языке Price of Azerbaijani oil nears $75
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 75 dollara yaxınlaşır

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