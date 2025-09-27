Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Цена на азербайджанскую нефть приближается к 74 долларам

    Энергетика
    • 27 сентября, 2025
    • 10:52
    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,33 или 1,84%, до $73,76.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $71,93.

    В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB повысилась на $1,35 или 1,90%, составив $72,24.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,655%.

    Azərbaycan neftinin qiyməti 74 dollara yaxınlaşır
    Azerbaijani oil price nears $74

