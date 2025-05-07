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Цена на азербайджанскую нефть приближается к $65

Цена на азербайджанскую нефть приближается к $65 Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,31 или 2,06% - до $64,94.
Энергетика
7 мая 2025 г. 09:48
Цена на азербайджанскую нефть приближается к $65

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,31 или 2,06% - до $64,94.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent составила $62,74.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $1,37 или 2,21% - до $63,34 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price rises by 2.06%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 65 dollara yaxınlaşır

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