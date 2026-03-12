Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Цена на азербайджанскую нефть превысила $95

    Энергетика
    • 12 марта, 2026
    • 09:49
    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $5,09 или 5,63% - до $95,43.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена майских фьючерсов на нефть марки Brent составила $91,46.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $5,07 или 5,87% - до $91,4 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65 за баррель.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Лента новостей