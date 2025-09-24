Цена на азербайджанскую нефть превысила $71
- 24 сентября, 2025
- 09:46
Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,76 или 2,53% - до $71,22.
Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.
По итогам торгов цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $68,41.
В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB повысилась на $1,73 или 2,55%, составив $69,65.
В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.
Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).
В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,655%.