Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Цена на азербайджанскую нефть превысила $71

    Энергетика
    • 24 сентября, 2025
    • 09:46
    Цена на азербайджанскую нефть превысила $71

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,76 или 2,53% - до $71,22.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $68,41.

    В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB повысилась на $1,73 или 2,55%, составив $69,65.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,655%.

    Azeri Light цена мировой рынок
    Azərbaycan neftinin qiyməti 71 dolları ötüb
    Azeri Light oil price rises to $71.22 per barrel

    Последние новости

    10:48

    В Зардабе задержаны двое за незаконный оборот наркотиков

    Происшествия
    10:44

    Али Асадов: Статистика является основным инструментом для оценки развития Азербайджана

    Финансы
    10:41

    МЧС: В пожаре в жилом доме в Баку 4 человека отравились дымом, 44 жителя эвакуированы

    Происшествия
    10:40

    Агентство: В День учителя сбор денег и подарков категорически запрещен

    Наука и образование
    10:30

    В Баку избрали нового председателя Генеральной Ассамблеи Трудового центра ОИС

    Внешняя политика
    10:28

    Министр: Число поступающих в вузы Азербайджана достигло рекордные 60 тыс. человек

    Наука и образование
    10:26
    Фото
    Видео

    Пожар в многоэтажном жилом доме в Баку полностью потушен - ОБНОВЛЕНО-3

    Происшествия
    10:22

    В РФ хотят повысить НДС до 22% для обеспечения растущих расходов на оборону

    Бизнес
    10:16

    Ильхам Алиев направил обращение участникам III Международного cтатистического форума

    Финансы
    Лента новостей