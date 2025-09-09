Цена на азербайджанскую нефть превысила $68

ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис
    • 09 сентября, 2025
    • 09:42
    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,83 или 1,23% - до $68,31.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $66,42.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $0,83 или 1,25% - до $66,84 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

