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Цена на азербайджанскую нефть превысила $67

Цена на азербайджанскую нефть превысила $67 Цена на азербайджанскую нефть превысила $67
Энергетика
13 мая 2025 г. 09:47
Цена на азербайджанскую нефть превысила $67

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,47 или 2,24% - до $67,13.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent составила $65,07.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $1,52 или 2,36% - до $65,79 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

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Версия на английском языке Price of Azerbaijani oil exceeds $67
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 67 dolları ötüb

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