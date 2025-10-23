Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Цена на азербайджанскую нефть превысила $63

    Энергетика
    • 23 октября, 2025
    • 09:43
    Цена на азербайджанскую нефть превысила $63

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,05 или 1,68% - до $63,45.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $62,21.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $1,07 или 1,77% - до $61,51 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azərbaycan neftinin qiyməti 63 dolları ötüb
    Azeri Light crude surpasses $63 per barrel

