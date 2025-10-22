Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Цена на азербайджанскую нефть превысила $62

    Энергетика
    • 22 октября, 2025
    • 09:42
    Цена на азербайджанскую нефть превысила $62

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,57 или 0,92% - до $62,4.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $61,09.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $0,53 или 0,88% - до $60,44 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azərbaycan neftinin qiyməti 62 dolları keçib
    Azeri Light price rises to $62.4 per barrel

