    Цена на азербайджанскую нефть превысила $71

    Энергетика
    • 03 сентября, 2025
    • 09:53
    Цена на азербайджанскую нефть превысила $71

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,71 или 1% - до $71,25.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $69,43

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $0,70 или 1,01% - до $69,76 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    цены на нефть Azeri Light SOCAR Brent
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycan neftinin qiyməti 71 dolları keçib
    Английская версия Английская версия
    Latest price of Azerbaijani oil

