    Цена на азербайджанскую нефть опустилась ниже $70 за баррель

    Энергетика
    • 08 октября, 2025
    • 09:44
    Цена на азербайджанскую нефть опустилась ниже $70 за баррель

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,25 или 0,36% - до $69,87.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $67,09.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB понизилась на $0,3 или 0,44% - до $68,24 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Лента новостей