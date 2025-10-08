İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycan neftinin qiyməti 70 dollardan aşağı düşüb

    Energetika
    • 08 oktyabr, 2025
    • 09:32
    Azərbaycan neftinin qiyməti 70 dollardan aşağı düşüb

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 0,25 ABŞ dolları, yaxud 0,36 % azalaraq 69,87 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin dekabr fyuçerslərinin qiyməti 67,09 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 0,3 ABŞ dolları və ya 0,44 % artaraq 68,24 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 70 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda neft əsasən "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

    Azeri Light neftin qiyməti

    Son xəbərlər

    09:42

    Azəbaycan Avropa Kənd Təsərrüfatı Komissiyasının sessiyasında təmsil olunub

    ASK
    09:40

    Azərbaycandakı bütün alimlərə ilk dəfə limitsiz sayda ödənişsiz məqalə dərc etmək imkanı təqdim edilib

    Digər
    09:38

    EIA Azərbaycanda neft hasilatı üzrə 2025-ci il proqnozunu dəyişməyib

    Energetika
    09:35

    Aİ ölkələrinin diplomatik missiyasının nümayəndələri İran XİN-ə çağırılıb

    Region
    09:35

    Vahid vergi bəyannaməsinin "SİMA İmza" ilə təqdim edilməsi mümkün oldu

    İKT
    09:33

    Bu gün və sabah Drakonid meteor yağışı müşahidə olunacaq

    Digər
    09:32

    Azərbaycan neftinin qiyməti 70 dollardan aşağı düşüb

    Energetika
    09:29

    Minatəmizləmə Agentliyi Hadrutda mobil baza yaradacaq

    İnfrastruktur
    09:25

    Türkiyədə bir qrup tanınmış sənətçi saxlanılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti