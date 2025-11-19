Цена на азербайджанскую нефть достигла $68 за баррель

Стоимость барреля азербайджанской нефти марки "Azeri Light" на мировом рынке повысилась на $0,07 или на 0,1%, достигнув $68.

Как сообщил "Report" источник на нефтяном рынке, цена одного барреля BTC FOB (азербайджанской нефти марки "Azeri Light" на базе FOB) в турецком порту Джейхан увеличилась на $0,10, или на 0,15%, составив $65,82.

По результатам торгов, стоимость январских фьючерсов на нефть марки "Brent" составила $63,55.

В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена барреля нефти рассчитана из $70 за баррель.

Напомним, что самая низкая цена на нефть "Azeri Light" была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81 за баррель), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66 за баррель).

"Azeri Light" добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.