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Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны

Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны Узбекистан намерен привлекать более наукоемкие технологии для разведки и разработки газовых запасов страны и освоения более глубоких пластов месторождений.
Энергетика
29 октября 2021 г. 18:15
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны

Узбекистан намерен привлекать более наукоемкие технологии для разведки и разработки газовых запасов страны и освоения более глубоких пластов месторождений.

Об этом в интервью Report заявил Бехзот Нарматов, глава «Узтрансгаз», до недавнего времени занимавший должность заместителя министра энергетики Узбекистана.

По его словам, этому будет способствовать созданная в Узбекистане законодательная база, на основе которой можно привлекать технологии и инвестиции по Risk Service - контрактам, что раньше было невозможно. Прежде в Узбекистане применялись только контракты по разделу продукции (production sharing ).

“Это важно потому, что в Узбекистане очень много небольших месторождений, разрабатывать которые было бы экономически нецелесообразно всего пару лет назад. Сейчас в силу роста цен на энергоносители они могут стать привлекательными,» - сказал он добавив, что такие малые месторождения содержат примерно 70 млрд кубометров остаточных извлекаемых запасов газа.

В целом Узбекистан добывает в год порядка 60 млрд кубометров газа – такой объем ожидается в этом году, сказал Нарматов. Из них на экспорт уйдет менее 10 % - около 5 млрд кубометров.

«С учетом развития экономики, динамики индустриализации и роста ВВП сам Узбекистан становится конкурентным для реализации газа на внутреннем рынке. Как недавно заявил наш президент, мы перестанем экспортировать газ как сырье» – заметил глава «Узтрансгаза».

Очевидно, что переработка внутри страны всегда приносит дополнительную цепочку добавленной стоимости, рабочие места и пр. Кроме того, индустриализация влечет за собой импорт многих продуктов: химикатов, продуктов нефтегазохимической переработки, те же самые полимеры, полипропилен. То есть ввозится то, что возможно производить внутри страны из того же экспортируемого сырья.

«Стоит ли нам экспортировать, если мы можем это перерабатывать? Поэтому мы и делаем очень много проектов по глубокой переработке углеводородов», - заявил Нарматов.

Сейчас расширяется производственная мощность Шуртанского газохимического комплекса, запускается завод GTL, есть проект по производству олефинов из метана. Все эти проекты могут развиваться на базе кластерной концепции. Тогда производители выиграют не только финансово, благодаря льготам со стороны государства, но и за счет налаженной системы транспортировки и логистики, заметил он.

«Очень много работы ведется по повышению операционной эффективности, снижению себестоимости продукции, для чего Узбекистан работает с ведущими консалтинговыми компаниями мира, в первую очередь с «большой четверкой», - заявил Нарматов.

В технологической части сотрудничество ведется с такими компаниями как Boston Consulting Group и McKinsey & Company.

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