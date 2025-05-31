Цена газа в Европе весной выросла почти на треть

Средняя цена газа в Европе весной выросла почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до около $429 за 1 тыс. куб. м.

Средняя цена газа в Европе весной выросла почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до около $429 за 1 тыс. куб. м.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах.

Росту стоимости способствовал возросший отбор в отопительный сезон, а также необходимость раннего начала заполнения хранилищ к следующей зиме.

Цена газа на европейских хабах перешла к росту еще осенью прошлого года и в I квартале текущего составила $509 за 1 тыс. куб. м. За период марта - мая котировки увеличились на 31% к прошлой весне - до $429.

В мае средняя цена газа незначительно выросла (на 0,8%) по сравнению с апрелем, до около $412, и оказалась на 15% выше, чем в мае 2024 года. Если 30 апреля фьючерсы на газ торговались около $375 за 1 тыс. куб. м, то 30 мая торги закрылись на уровне $396 - на 6% выше по сравнению с концом прошлого месяца.