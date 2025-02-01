Цена газа в Европе в январе выросла на 6%

Средняя цена газа в Европе по итогам января выросла на 6%, до около $517 за 1 тыс. куб. м.

Средняя цена газа в Европе по итогам января выросла на 6%, до около $517 за 1 тыс. куб. м.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах и расчеты ТАСС.

Основными факторами такого повышения стали высокие темпы отбора из европейских хранилищ на фоне холодной погоды и прекращение транзита российского газа через Украину.

Если 31 декабря 2024 года фьючерсы на газ торговались около $539 за 1 тыс. куб. м, то 31 января 2025 года торги закрылись на уровне $577 - на 7% выше по сравнению с концом прошлого месяца и на максимуме с октября 2023 года.

Начиная с осени 2024 года, котировки газа на европейских хабах перешли к постепенному росту. В сентябре 2024 года средняя цена газа в Европе составляла порядка $416 за 1 тыс. куб. м (на 0,3% ниже в годовом выражении), в октябре - $456 (-11%), в ноябре - $491 (-4%), в декабре - $489 (+20%), а в январе 2025 года - $517 (+53%).

Рост стоимости газа произошел из-за целого ряда факторов. Во многом этому способствовали близкие к рекордным темпы отбора газа из европейских подземных хранилищ (ПХГ) на фоне холодной погоды. Сейчас ПХГ Европы заполнены менее чем на 5%, в них находится около 6 млрд куб. м газа. С начала отопительного сезона в конце октября страны ЕС отобрали из хранилищ уже почти 4 млрд куб. м газа. При этом Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды ожидает самую холодную за последние несколько лет зиму в регионе.