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Цена газа в Европе в ноябре достигла максимальных значений за год

Цена газа в Европе в ноябре достигла максимальных значений за год Средняя биржевая цена газа в Европе в ноябре стала максимальной за год, чуть превысив 490 долларов за тысячу кубометров.
Энергетика
3 декабря 2024 г. 09:12
Цена газа в Европе в ноябре достигла максимальных значений за год

Средняя биржевая цена газа в Европе в ноябре стала максимальной за год, чуть превысив 490 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Стоимость ближайших (на следующий месяц) газовых фьючерсов в ноябре составила в среднем 491,2 доллара за тысячу кубометров. Это на 35 долларов, или 7,7%, больше октябрьского показателя – 455,9 доллара, однако на 20 долларов, или на 3,9%, меньше ноябрьского показателя прошлого года – 511,3 доллара за тысячу кубометров.

Также эти котировки в конце ноября впервые за год превышали 530 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что цены растут с октября в условиях наступления отопительного сезона и неопределенности с поставками из России – как трубопроводного, так и сжиженного природного газа.

Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе, а в третьем квартале – примерно 455 долларов.

При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов за тысячу кубометров.

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