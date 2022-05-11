Цена газа в Европе превысила 1 100 долларов за 1 тыс. кубометров

Цена газа в Европе на открытии торгов на бирже в среду превысила 1 100 долларов за 1 тыс. кубометров на фоне остановки части российского транзита через Украину на станции "Сохрановка".

Цена газа в Европе на открытии торгов на бирже в среду превысила 1 100 долларов за 1 тыс. кубометров на фоне остановки части российского транзита через Украину на станции "Сохрановка".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, цена июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до 1 124 долларов за 1 тыс. кубометров.

В целом стоимость газа в течение дня растет более чем на 4%.

Накануне "Оператор ГТС Украины" сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" из-за наступления форс-мажорных обстоятельств - компания не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией "Новопсков" в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет.