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Цена фьючерсов на газ в Европе выросла на 7,5%

Цена фьючерсов на газ в Европе выросла на 7,5% Цены ближайших, январских, фьючерсов на газ в Европе в первые часы торгов вторника росли на 7,5%, приближаясь к отметке 1 130 долларов США за тысячу кубометров.
Энергетика
7 декабря 2021 г. 14:47
Цена фьючерсов на газ в Европе выросла на 7,5%

Цены ближайших, январских, фьючерсов на газ в Европе в первые часы торгов вторника росли на 7,5%, приближаясь к отметке 1 130 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии чуть превысила 1 100 долларов. В целом после снижения по сравнению с показателями начала декабря цены второй день демонстрируют положительную динамику, на протяжении двух часов стоимость колебалась в диапазоне 1 105-1 120 долларов. Максимум составил 1 129,4 доллара, что на 7,5% выше расчетной цены накануне — 1 050,7 доллара.

Средние спотовые цены на газ в Европе на Spot TTF в ноябре приблизились к 950 долларам, что на 13,5% меньше рекордного за время наблюдений (с 2015 года) среднемесячного октябрьского значения — 1 100 долларов.

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