Цена фьючерсов на газ в Европе снизилась

Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе к закрытию сегодняшних торгов снизилась на 6% к расчётной цене среды, оставшись при этом выше 1 050 долларов США за тысячу кубометров.

Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе к закрытию сегодняшних торгов снизилась на 6% к расчётной цене среды, оставшись при этом выше 1 050 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составляла почти 1130 долларов за тысячу кубометров, а к закрытию снизилась на 6% к расчётной цене среды, до 1 053,1 доллара США за тысячу кубометров.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В среду торги закрылись на уровне 1 119,1 доллара за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1 120,9 США доллара.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов США за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1 937 долларов США за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.