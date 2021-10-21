О нас
Report Georgia
Аудио новости

Цена фьючерсов на газ в Европе снизилась

Цена фьючерсов на газ в Европе снизилась Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе к закрытию сегодняшних торгов снизилась на 6% к расчётной цене среды, оставшись при этом выше 1 050 долларов США за тысячу кубометров.
Энергетика
21 октября 2021 г. 21:33
Цена фьючерсов на газ в Европе снизилась

Цена ноябрьских фьючерсов на газ в Европе к закрытию сегодняшних торгов снизилась на 6% к расчётной цене среды, оставшись при этом выше 1 050 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составляла почти 1130 долларов за тысячу кубометров, а к закрытию снизилась на 6% к расчётной цене среды, до 1 053,1 доллара США за тысячу кубометров.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В среду торги закрылись на уровне 1 119,1 доллара за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1 120,9 США доллара.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов США за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1 937 долларов США за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Азеришыг строит в Шуше пять трансформаторных подстанций
"Азеришыг" строит в Шуше пять трансформаторных подстанций
21 октября 2021 г. 17:02
Fitch: Новые трубопроводы могут увеличить объемы экспорта азербайджанского газа
Fitch: Новые трубопроводы могут увеличить объемы экспорта азербайджанского газа
21 октября 2021 г. 14:02
Цена фьючерсов на газ в Европе продолжает расти
Цена фьючерсов на газ в Европе продолжает расти
21 октября 2021 г. 11:50
Цена на азербайджанскую нефть превысила 87 долларов 
Цена на азербайджанскую нефть превысила 87 долларов 
21 октября 2021 г. 10:57
SOCAR AQS будет участвовать в освоении черноморских участков
SOCAR AQS будет участвовать в освоении черноморских участков
21 октября 2021 г. 09:30
Нефть подешевела в рамках коррекции после роста в течение двух дней
Нефть подешевела в рамках коррекции после роста в течение двух дней
21 октября 2021 г. 09:15
Страны ЕС обсудят энергокризис в Брюсселе
Страны ЕС обсудят энергокризис в Брюсселе
20 октября 2021 г. 19:25
Дан прогноз по ситуации на европейском газовом рынке
Дан прогноз по ситуации на европейском газовом рынке
20 октября 2021 г. 17:28
АБР увеличит инвестиции в возобновляемые источники энергии
АБР увеличит инвестиции в возобновляемые источники энергии
20 октября 2021 г. 17:19
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии
20 октября 2021 г. 14:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi