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Цена барреля азербайджанской нефти приблизилась к 100 долларам

Цена барреля азербайджанской нефти приблизилась к 100 долларам Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,98 доллара США или %, до 99,35 доллара.
Энергетика
7 октября 2022 г. 10:38
Цена барреля азербайджанской нефти приблизилась к 100 долларам

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,98 доллара США или 1%, до 99,35 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по 94,35 доллара.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 85 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price nears $100
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 100 dollara yaxınlaşıb

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