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Цена Azeri Light на мировом рынке приблизилась к $80

Цена Azeri Light на мировом рынке приблизилась к $80 Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысился на $0,15 или 0,19%, до $79,63.
Энергетика
8 января 2025 г. 10:00
Цена Azeri Light на мировом рынке приблизилась к $80

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысился на $0,15 или 0,19%, до $79,63.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $77,33.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Price of Azerbaijani oil approaches $80
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 80 dollara yaxınlaşır

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