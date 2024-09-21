О нас

Цена азербайджанской нефти упала ниже 78 долларов

Цена азербайджанской нефти упала ниже 78 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,34 доллара или 0,44%, до 77,86 доллара.
Энергетика
21 сентября 2024 г. 10:05
Цена азербайджанской нефти упала ниже 78 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 0,34 доллара или 0,44%, до 77,86 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила 74,49 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 75 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani oil price drops below $78
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 78 dollardan aşağı düşüb

Экслюзивные новости

В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
17 сентября 2024 г. 16:12
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
16 сентября 2024 г. 12:33
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
13 сентября 2024 г. 14:00
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
13 сентября 2024 г. 12:26
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
12 сентября 2024 г. 10:39
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
11 сентября 2024 г. 15:29
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
11 сентября 2024 г. 12:26
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
10 сентября 2024 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi