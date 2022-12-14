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Цена азербайджанской нефти пробила отметку в 83 доллара

Цена азербайджанской нефти пробила отметку в 83 доллара Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 2,24 доллара США или 2,77%, до 83,04 доллара.
Энергетика
14 декабря 2022 г. 09:57
Цена азербайджанской нефти пробила отметку в 83 доллара

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 2,24 доллара США или 2,77%, до 83,04 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах февральские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по 80,44 доллара.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 85 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price up 2.77%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 83 dolları keçib

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