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Цена азербайджанской нефти пробила отметку в 100 долларов

Цена азербайджанской нефти пробила отметку в 100 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 3,13 доллара или 3,21%, до 100,76 доллара
Энергетика
17 февраля 2022 г. 11:11
Цена азербайджанской нефти пробила отметку в 100 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 3,13 доллара или 3,21%, до 100,76 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Вчера на рынке нефть марки Brent стоила 94,25 долларов за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price hits $100 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 100 dolları keçib

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