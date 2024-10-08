Цена азербайджанской нефти приблизилась к 83 долларам

09:16

На мировом рынке цена барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light выросла на 1,44 доллара США или 1,76%, составив 82,91 доллара США.

Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

По итогам торгов цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила 80,93 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена на нефть заложена на уровне 75 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.