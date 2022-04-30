Цена азербайджанской нефти приблизилась к 113 долларам

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 2,45 доллара США, или на 2,22%, до 112,62 доллара США.

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 2,45 доллара США, или на 2,22%, до 112,62 доллара США.

Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

Вчера баррель нефти марки Brent стоил 107,26 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.