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Цена азербайджанской нефти приблизилась к 113 долларам

Цена азербайджанской нефти приблизилась к 113 долларам Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 2,45 доллара США, или на 2,22%, до 112,62 доллара США.
Энергетика
30 апреля 2022 г. 10:07
Цена азербайджанской нефти приблизилась к 113 долларам

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 2,45 доллара США, или на 2,22%, до 112,62 доллара США.

Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

Вчера баррель нефти марки Brent стоил 107,26 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price nears $ 113
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 113 dollara yaxınlaşıb

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