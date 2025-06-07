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Цена азербайджанской нефти превысила заложенный в бюджете порог

Цена азербайджанской нефти превысила заложенный в бюджете порог Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,92 доллара или 1,3% - до 70,16 доллара США.
Энергетика
7 июня 2025 г. 12:20
Цена азербайджанской нефти превысила заложенный в бюджете порог

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,92 доллара или 1,3% - до 70,16 доллара США.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent составила 68,11 доллара США.

В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB повысилась на 0,91 доллара или 1,3%, составив 68,84 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 70 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

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Версия на английском языке Price of Azerbaijani oil surpasses $70
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti büdcədəki həddi keçib

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