Цена азербайджанской нефти превысила $66

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,77 или 1,18% и составила $66,05.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $64,28.

В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB повысилась на $0,8 или 1,27% - до $63,97.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном, в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.