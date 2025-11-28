Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Цена азербайджанской нефти превысила $66

    Энергетика
    • 28 ноября, 2025
    • 09:52
    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,77 или 1,18% и составила $66,05.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $64,28.

    В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB повысилась на $0,8 или 1,27% - до $63,97.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном, в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    "Azeri Light"ın qiyməti 66 dolları ötüb
    Azeri Light crude rises to $66.05 per barrel

