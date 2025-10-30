Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Цена азербайджанской нефти превысила $66

    Энергетика
    • 30 октября, 2025
    • 10:02
    Цена азербайджанской нефти превысила $66

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,03 или 1,58% и составила $66,24.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $65,37.

    В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB повысилась на $1,03 или 1,63% - до $64,2.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном, в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,655%.

    Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dolları keçib
    Azeri Light crude rise to $66.24 per barrel

    Лента новостей