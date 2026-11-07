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    Цена азербайджанской нефти превысила $107 за баррель

    Энергетика
    • 07 ноября, 2026
    • 10:18
    Цена азербайджанской нефти превысила $107 за баррель

    Цена барреля азербайджанской нефти Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,62, или 0,58%, и составила $107,46.

    Как сообщает Report со ссылкой на источник на нефтяном рынке, по итогам торгов цена январских фьючерсов на нефть марки Brent составила $96,48 за баррель.

    Цена Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан повысилась на $0,8, или 0,79%, до $102,4 за баррель.

    В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена барреля нефти заложена на уровне $65.

    Отметим, что минимальная цена Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года - $15,81 за баррель, а максимальная - в июле 2008 года, когда она достигла $149,66.

    В Азербайджане нефть этой марки добывается в рамках контракта на разработку блока месторождений "Азери - Чыраг - Гюнешли" (АЧГ). Доля SOCAR в контракте составляет 35,3%.

    Нефть марки Azeri Light Нефть марки Brent Цена на нефть
    Azərbaycan neftinin qiyməti 107 dolları ötüb
    Price of Azerbaijani oil exceeds $107
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