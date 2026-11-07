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    Azərbaycan neftinin qiyməti 107 dolları ötüb

    Energetika
    • 07 noyabr, 2026
    • 10:03
    Azərbaycan neftinin qiyməti 107 dolları ötüb

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 0,62 ABŞ dolları və ya 0,58 % artaraq 107,46 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin yanvar fyuçerslərinin qiyməti 96,48 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 0,8 ABŞ dolları və ya 0,79 % artaraq 102,4 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 35,3 %-dir.

    Neftin qiyməti Azeri Light markalı Azərbaycan xam nefti Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) ABŞ dolları Azəri-Çıraq-Günəşli yataqlar bloku Türkiyə Cümhuriyyəti
    Цена азербайджанской нефти превысила $107 за баррель
    Price of Azerbaijani oil exceeds $107
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