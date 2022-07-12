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Цена азербайджанской нефти понизилась до 120 долларов

Цена азербайджанской нефти понизилась до 120 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 1,15 доллара США или 0,9%, до 120,1 доллара.
Энергетика
12 июля 2022 г. 09:31
Цена азербайджанской нефти понизилась до 120 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 1,15 доллара США или 0,9%, до 120,1 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На торгах сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торговались по 105,54 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 85 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price falls to $120
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 120 dollara düşüb

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