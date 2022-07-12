Цена азербайджанской нефти понизилась до 120 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 1,15 доллара США или 0,9%, до 120,1 доллара.
Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.
На торгах сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торговались по 105,54 доллара США.
В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 85 долларов США.
Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).