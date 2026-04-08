Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Цена азербайджанской нефти опустилась ниже $141

    08 апреля, 2026
    Цена азербайджанской нефти опустилась ниже $141

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $1 или 0,7% - до $140,68.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent составила $144,42.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB (BTC FOB) понизилась на $0,57 или 0,42% - до $134,58 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть марки Azeri Light добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Нефть марки Azeri Light Цена на нефть Блок месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли
    Azərbaycan neftinin qiyməti 141 dollardan aşağı düşüb
    Azeri Light crude dips slightly but stays near record highs

