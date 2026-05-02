    В Бразилии жертвами ливней и наводнений стали четыре человека

    В бразильском штате Пернамбуку, расположенном на северо-востоке страны, в результате сильных ливней, наводнений и оползней погибли не менее четырех человек.

    Как передает Report со ссылкой на CNN Brasil, десятки человек получили ранения.

    Наиболее тяжелая обстановка наблюдается в городе Ресифи, административном центре штата, а также в прилегающих районах. Продолжительные осадки спровоцировали сход оползней в холмистой местности, повреждение жилых домов и затопление дорог.

    Местные медицинские учреждения переведены на усиленный режим работы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

    В зонах бедствия продолжаются поисково-спасательные операции. К работам привлечены пожарные подразделения и службы гражданской обороны. Жителей районов, находящихся под угрозой новых оползней и подтоплений, эвакуируют в безопасные места.

    Ливневые дожди Бразилия Сход оползня Смертельный исход
    Braziliyada daşqınlar nəticəsində dörd nəfər ölüb

