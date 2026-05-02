İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Braziliyada daşqınlar nəticəsində dörd nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 02 may, 2026
    • 08:03
    Braziliyada daşqınlar nəticəsində dörd nəfər ölüb

    Braziliyanın şimal-şərqindəki Pernambuku ştatında güclü yağışlar nəticəsində baş verən daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində ən azı dörd nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "CNN Brasil" məlumat yayıb.

    Ən çətin vəziyyət bölgənin paytaxtı Resifa şəhəri və onun ətraf ərazilərində yaranıb.

    Güclü yağışlar dağlıq ərazilərdə torpaq sürüşmələrinə, yaşayış binalarının uçmasına və magistral yolların su altında qalmasına səbəb olub. İndiyə qədər dörd ölüm hadisəsi qeydə alınıb, yaralıların dəqiq sayı müəyyənləşdirilir.

    Telekanalın məlumatına görə, yerli xəstəxanalar gücləndirilmiş iş rejimində işləyir və müxtəlif dərəcəli xəsarət alanlara yardım göstərir. Ən çox zərər çəkmiş ərazilərdə yanğınsöndürmə bölmələri və mülki müdafiə xidmətləri də daxil olmaqla axtarış-xilasetmə əməliyyatları davam edir. Xilasedicilər həmçinin yüksək riskli ərazilərdən sakinləri təxliyə edirlər.

    Braziliya Daşqınlar
    В Бразилии жертвами ливней и наводнений стали четыре человека

    Son xəbərlər

    00:13

    Əraqçi yaponiyalı həmkarı ilə telefon danışığı aparıb

    Region
    23:53

    Hindistan yükü daşıyan tanker Hörmüz boğazını keçib

    Digər ölkələr
    23:38

    Fransa ABŞ və İran arasında sülhün əldə olunacağına ümid edir

    Region
    23:31

    İsrail Livanın cənubunda "Hizbullah"ın 120 hədəfini məhv edib

    Digər ölkələr
    23:27

    Azərbaycanın minifutbol yığması Bosniya və Herseqovinaya qalib gəlib

    Futbol
    23:09

    Tayani Yaxın Şərqdə gərginliyin dərhal azaldılmasına çağırıb

    Digər ölkələr
    23:03
    Foto

    Qərbi Azərbaycan İcmasında qaçqınların qayıdış hüququ ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilib

    Xarici siyasət
    22:39
    Foto

    WUF13 Festivalının ictimai proqramına 9 mindən çox iştirakçı qatılıb

    İnfrastruktur
    22:32

    Rusiyanın hava zərbələri nəticəsində Xersonda ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti