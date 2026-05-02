МИД РФ заявил о резком ухудшении отношений между постоянными членами СБ ООН

В отношениях между пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН произошел серьезный кризис, который усилил стратегические риски в мире.

Как сообщает Report, об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов.

По его словам, ухудшение взаимодействия между странами "пятерки" стало следствием политики Запада. Белоусов отметил, что постоянные члены Совбеза ООН одновременно являются официально признанными ядерными державами и несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

Представитель МИД РФ подчеркнул, что сложившаяся ситуация повышает угрозу прямого военного столкновения между ведущими державами, что может иметь катастрофические последствия для всего человечества.

Он также заявил, что украинский кризис продолжает обостряться, а большинство европейских стран, по оценке Москвы, сохраняет жесткий антироссийский курс. Белоусов добавил, что западные государства продолжают использовать агрессивную риторику, искать способы нанесения ущерба России через Киев и обсуждать шаги, которые в Москве считают опасными.