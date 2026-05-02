Вадефуль: Заменить ядерный зонтик США в ближайшие годы невозможно
- 02 мая, 2026
- 07:49
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что в обозримой перспективе Европа не сможет заменить американский ядерный зонтик.
Как сообщает Report, об этом глава германского внешнеполитического ведомства сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По словам Вадефуля, отказ от американской системы ядерного сдерживания в ближайшие годы является не только нереалистичным, но и нежелательным.
В марте канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили о намерении углубить сотрудничество в сфере ядерного сдерживания. В совместной декларации стороны указали, что уже в текущем году планируют предпринять первые практические шаги, включая участие обычных вооруженных сил Германии во французских ядерных учениях, совместные визиты на стратегические объекты, а также развитие обычных вооружений вместе с европейскими партнерами.
Согласно Договору об окончательном урегулировании в отношении Германии, вступившему в силу 15 марта 1991 года, ФРГ отказалась от производства, обладания и распоряжения ядерным, биологическим и химическим оружием. При этом на территории Германии продолжает размещаться американское ядерное оружие в рамках стратегии сдерживания НАТО. По неподтвержденным данным, на авиабазе близ Бюхеля находится до 20 ядерных боезарядов США.
В 2010 году Бундестаг большинством голосов поручил правительству начать переговоры с Вашингтоном о выводе американского ядерного оружия из Германии. Однако тогда кабинет министров ФРГ заявил, что не намерен предпринимать односторонние шаги без согласования с союзниками по НАТО.