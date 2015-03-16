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    ​Цена азербайджанской нефти на мировом рынке не изменилась

    В прошлую субботу цена на нефть составляла 56,86 долларов за баррель

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Сегодня не зафиксированы изменения в цене на нефть марки “Azeri LT CIF”, которую Азербайджан отправляет на мировые рынки через порты Супса, Батуми и Джейхан. Об этом агентству Report сообщили в Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

    Согласно сообщениям, цена на один баррель нефти марки “Azeri LT CIF" составляет 56,86 долларов.

    Отметим, что и в прошлую субботу цена на нефть составляла 56,86 долларов за баррель. 

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