​Цена азербайджанской нефти на мировом рынке не изменилась

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Сегодня не зафиксированы изменения в цене на нефть марки “Azeri LT CIF”, которую Азербайджан отправляет на мировые рынки через порты Супса, Батуми и Джейхан. Об этом агентству Report сообщили в Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

Согласно сообщениям, цена на один баррель нефти марки “Azeri LT CIF" составляет 56,86 долларов.

Отметим, что и в прошлую субботу цена на нефть составляла 56,86 долларов за баррель.