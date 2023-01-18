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Цель Азербайджана - удвоить экспорт газа на европейский рынок за пять лет

Цель Азербайджана - удвоить экспорт газа на европейский рынок за пять лет Нам удалось создать командную работу. И когда все эти инфраструктурные проекты были реализованы, наш газ стал востребован еще больше, чем ранее. В Европе же не хватает газа, а наш газопровод в Европу - это один из элементов нашего вклада в энергетическую
Энергетика
18 января 2023 г. 20:50
Цель Азербайджана - удвоить экспорт газа на европейский рынок за пять лет
Ильхам Алиев

Нам удалось создать командную работу. И когда все эти инфраструктурные проекты были реализованы, наш газ стал востребован еще больше, чем ранее. В Европе же не хватает газа, а наш газопровод в Европу - это один из элементов нашего вклада в энергетическую безопасность.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью китайскому телеканалу CGTN.

«В прошлом году мы подписали документ с Европейской комиссией об увеличении в два раза экспорта газа на европейский рынок. И мы достигнем этой цели в течение пяти лет. Это выполнимо, хотя и будет нелегко. Да, Азербайджан не очень крупный поставщик природного газа, но у нас есть свой рынок в Восточной и Южной Европе. И чем больше газа мы будем добывать в будущем, тем больше будем расширять географию поставок», - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President: Azerbaijan’s target is to increase gas exports to European market by two times within five years
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın hədəfi Avropa bazarına qaz ixracını iki dəfə artırmaqdır

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