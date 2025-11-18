Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    ЦАМО: Азербайджан становится ключевым энергетическим узлом Евразии

    Энергетика
    • 18 ноября, 2025
    • 16:16
    ЦАМО: Азербайджан становится ключевым энергетическим узлом Евразии

    Азербайджан стремительно укрепляет свой статус ключевого энергетического узла Евразии, учитывая тот факт, что в новых геополитических условиях энергоресурсы стали главным инструментом влияния.

    Как передает Report, об этом заявил заведующий отделом Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Шахмар Гаджиев, выступая на первом Азербайджано-американском форуме мозговых центров.

    Эксперт подчеркнул, что особенно это ощущается на фоне российско-украинской конфликта.

    "Энергетическая безопасность фактически стала частью национальной безопасности. Азербайджан совместно с Турцией и Европой реализовал ряд стратегических проектов, включая Южный газовый коридор", - отметил Гаджиев.

    По его словам, энергетические и транспортные маршруты приобретали ключевое значение для Евразии, поскольку позволяют снизить зависимость Европы от одного поставщика, соединить ресурсы Центральной Азии и Каспийского региона с европейскими рынками, укрепить политические и экономические связи между странами.

    "Азербайджан выступает главным связующим узлом между Каспием, Центральной Азией и Европой, формируя новые "зеленые коридоры", - подчеркнул эксперт.

    Гаджиев также выделил перспективность многосторонних форматов сотрудничества, включая платформу C6+1, участие в которой откроет для Азербайджана новые экономические возможности и расширенный доступ к европейским рынкам.

    BMTM: Azərbaycan Avrasiyanın əsas enerji qovşağına çevrilir
    Azerbaijan becoming key energy hub for Eurasia

    Лента новостей