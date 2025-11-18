ЦАМО: Азербайджан становится ключевым энергетическим узлом Евразии

Азербайджан стремительно укрепляет свой статус ключевого энергетического узла Евразии, учитывая тот факт, что в новых геополитических условиях энергоресурсы стали главным инструментом влияния.

Как передает Report, об этом заявил заведующий отделом Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Шахмар Гаджиев, выступая на первом Азербайджано-американском форуме мозговых центров.

Эксперт подчеркнул, что особенно это ощущается на фоне российско-украинской конфликта.

"Энергетическая безопасность фактически стала частью национальной безопасности. Азербайджан совместно с Турцией и Европой реализовал ряд стратегических проектов, включая Южный газовый коридор", - отметил Гаджиев.

По его словам, энергетические и транспортные маршруты приобретали ключевое значение для Евразии, поскольку позволяют снизить зависимость Европы от одного поставщика, соединить ресурсы Центральной Азии и Каспийского региона с европейскими рынками, укрепить политические и экономические связи между странами.

"Азербайджан выступает главным связующим узлом между Каспием, Центральной Азией и Европой, формируя новые "зеленые коридоры", - подчеркнул эксперт.

Гаджиев также выделил перспективность многосторонних форматов сотрудничества, включая платформу C6+1, участие в которой откроет для Азербайджана новые экономические возможности и расширенный доступ к европейским рынкам.