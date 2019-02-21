Буровые суда Турции приступят к работам у Кипра

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Два турецких буровых судна в ближайшие дни приступят к работам в акватории Кипра.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам главы турецкой дипломатии, таким образом, Анкара продемонстрирует, что разведка в указанном районе может вестись лишь с ведома Турции.

"Это должны четко уяснить для себя и зарубежные нефтегазовые компании. Турция не допустит действий, идущих вразрез с ее интересами в Средиземном море", - подчеркнул Чавушоглу.