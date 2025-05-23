Бурдужа: Газопровод Тузла – Подишор станет еще одним маршрутом для азербайджанского газа в Европу

Ввод в эксплуатацию румынского магистрального газопровода Тузла -Подишор создаст возможность для транспортировки по нему в Европу газа из Турции, Азербайджана и Греции.

Ввод в эксплуатацию румынского магистрального газопровода Тузла - Подишор создаст возможность для транспортировки по нему в Европу газа из Турции, Азербайджана и Греции.

Как передает Report, об этом министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа написал на своей странице в соцсети Linkedin.

“Румыния утверждается в качестве стратегического узла на новой региональной энергетической карте: мы вкладываем огромные средства в инфраструктуру, которая обеспечивает нашу энергетическую безопасность и надежность, вводим в эксплуатацию ключевые проекты, которые соединяют Черноморский регион с западными рынками, и мы участвуем во всех крупных региональных инициативах, начиная от Южного [газового] коридора и заканчивая BRUA (газопровод Болгария - Румыния - Венгрия - Австрия)”, - отметил Бурдужа.

Он сообщил также, что газопровод, который будет принимать газ из Черного моря, готов более, чем на 99% и будет официально принят в эксплуатацию в ближайшие 60 дней. Проект, стоимостью более 500 млн евро, будет завершен с опережением графика и в соответствии с самыми высокими техническими и экологическими стандартами.

“Ввод Тузла - Подишор обеспечит доступ к газу около 185 тыс. румын и 523 государственных учреждений в населенных пунктах, через которые пройдет трубопровод. Это также создаст возможность для транспортировки в ближайшие два года по этому трубопроводу газа из Турции, Азербайджана и Греции в Европу, укрепляя европейскую энергетическую безопасность”, - отметил министр.

Газопровод Тузла - Подишор протяженностью 308,3 км предназначен для доставки газа из Черного моря в Западную Европу. По нему газ будет транспортироваться от участка Neptun Deep к газопроводу BRUA.