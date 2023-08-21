Будапешт достиг соглашения с Баку о поставке 1 млрд кубов газа в Венгрию

Будапешт и Баку подписали политическое соглашение, согласно которому объем поставок азербайджанского газа в Венгрию увеличится примерно до 1 миллиарда кубометров.

Будапешт и Баку подписали политическое соглашение, согласно которому объем поставок азербайджанского газа в Венгрию увеличится примерно до 1 миллиарда кубометров.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

По его словам, в четвертом квартале 2023 года Венгрия закупит 100 миллионов кубометров газа.

Он также отметил о договоре хранения 50 миллиардов кубометров азербайджанского газа в резервуарах Венгрии.

Согласно Сийярто, Венгрия долгое время развивала сотрудничество с Азербайджаном, и политическое соглашение предусматривает дальнейшее увеличение поставок газа до миллиарда кубометров.

Министр также подчеркнул, что страна работает над диверсификацией поставок газа и рассматривает возможность импорта нефти из Эквадора.

Ранее венгерская энергокомпания MVM CEEnergy и азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR подписали соглашение о поставке 100 миллионов кубометров газа в Венгрию до конца 2023 года, с возможным увеличением до 2 миллиардов кубометров в год.