Британская Petrofac объявила о неплатежеспособности и перешла под госуправление

Один из крупнейших поставщиков нефтесервисных услуг на месторождениях Северного моря - британская Petrofac - в понедельник объявила о неплатежеспособности и временно перешла под госуправление.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении компании.

"Petrofac... обратились в Высокий суд Англии и Уэльса с просьбой назначить администраторов в Petrofac Limited. Это целевой переход под временное администрирование управляющей компании группы", - сказано в сообщении.

После перехода под управление государства компания продолжит свою деятельность. Кредиторами рассматриваются варианты реструктуризации и возможного слияния или поглощения.