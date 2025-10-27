Британская Petrofac объявила о неплатежеспособности и перешла под госуправление
Энергетика
- 27 октября, 2025
- 16:45
Один из крупнейших поставщиков нефтесервисных услуг на месторождениях Северного моря - британская Petrofac - в понедельник объявила о неплатежеспособности и временно перешла под госуправление.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении компании.
"Petrofac... обратились в Высокий суд Англии и Уэльса с просьбой назначить администраторов в Petrofac Limited. Это целевой переход под временное администрирование управляющей компании группы", - сказано в сообщении.
После перехода под управление государства компания продолжит свою деятельность. Кредиторами рассматриваются варианты реструктуризации и возможного слияния или поглощения.
